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СМИ: КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения

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Глава МИД КНДР Ли Ён Хо ответил отказом на предложение своего южнокорейского коллеги Кан Гён Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами, передает Би-би-си.

Короткая встреча двух министров прошла в Маниле, где в понедельник открывается сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности, одной из главных тем на которой станет ситуация вокруг КНДР.

Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на официальных лиц, свое решение отвергнуть инициативы Сеула северокорейский министр мотивировал тем, что "южному соседу не хватает искренности".

"В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними", - передает агентство слова министра.

Ранее северокорейский министр провел встречу с главой МИД КНР Ван И. Представитель Китая заявил, что все же надеется на скорые переговоры между двумя странами.

В середине июля Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии Красного Креста.

Идею возобновления диалога между двумя государствами выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Переговоры должны были пройти в демилитаризованной зоне между двумя государствами в ближайшее время.

URL: http://www.vb.kg/364396
Теги:
Южная Корея, Северная Корея
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