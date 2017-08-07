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В Бишкеке таксист украл девушку. Камеры видеонаблюдения засняли похищение

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Родион Решетов

В социальной сети "ВКонтакте" пользователи опубликовали видео, на котором неизвестные молодые люди похитили девушку. Инцидент произошел 5 августа примерно в 9.40 на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева, говорится в описании.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как двое парней бегут за девушками по тротуару. Затем к месту преступления подъехал автомобиль марки "Мерседес-Бенц" с госномером В 7600 ВА. Одну из девушек силой затолкали в такси. После чего автомашина уехала в неизвестном направлении.

Отметим, согласно статье 155 ("Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак) УК КР преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

URL: http://www.vb.kg/364401
Теги:
похищение, уголовная ответственность
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Комментарии
безопасный город
07.08.2017, 10:36

Камеры должны стоять по всему городу, чтобы эти ублюдки( и другие) знали, что они не уйдут от ответственности...

Насчет наказания - это вопрос уже к другим службам. Будем на них надеяться...

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Акыл Акыбаев
07.08.2017, 10:53
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 2
Комментариев: 6

Таким бандитам минимум 7 лет тюрьмы. Вместо того чтобы жениться по человечески совершает престуления. Это называется "закон джунгли"

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кирова кирова
07.08.2017, 10:56
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
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Комментариев: 43

Для этих придурков хватает только одна "кастрация". Похишение человека тяжкое преступление.

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