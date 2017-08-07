Погода
$ 69.20 - 69.42
€ 81.40 - 82.21

Министр финансов Адылбек Касымалиев не имеет своего дома и машины

228  3
Айдана Абдуваитова

В прошлом году министр финансов Адылбек Касымалиев на своем посту заработал 998 тысяч сомов. Такие данные приведены в отчете о доходах и расходах чиновников за 2016 год.

По данным Госкадровой службы, годовая зарплата министра составила 998 тысяч сомов. В отчете министр не указал наличие собственного жилья, машины и другого имущества.

Более доходным выдался год для его близкого родственника. В прошлом году он заработал 1,16 млн сомов от предпринимательской деятельности. Также он владеет домом, двумя земельными участками, парикмахерской, кафетерием, а также двумя автомобилями.

URL: http://www.vb.kg/364403
Теги:
Адылбек Касымалиев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Декларация 2017 (2 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
Джумабек Суйеркулов
07.08.2017, 10:22
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 2
Комментариев: 25

Либо врет либо честно врет,какие нищие министры финансов,пошли,просто жалость берет

0
Цитировать
Жалоба модератору
Aika
07.08.2017, 11:53

И где только таких хитросделанных министров находят ? Не простой мужик, совсем не простой... Представляю его жену и взрослых детей, живуших на квартире, и без машины в маршрутках. Заврамшись..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Наблюдатель
07.08.2017, 14:04

У мэра Москвы Ю.Лужкова, ничего не было, но жена была долларовым миллиардером.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  