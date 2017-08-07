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Неожиданно. После аварии на Иссык-Куле в трех машинах никого не оказалось

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Родион Решетов

В минувшие выходные дни в Иссык-Кульской области на автодороге Каракол - Боконбаево произошло ДТП. В аварию попали три автомашины марок "БМВ Х5", "Хонда Фит" и "Фольксваген Пассат".

Однако прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия врачи не обнаружили ни одного пассажира. В УВД области проинформировали, что участники ДТП договорились обо всем на месте.

После чего они самостоятельно на попутках добрались до города. Как отмечается, обошлось без пострадавших.

"Там был только материальный ущерб. Они между собой договорились и претензии друг другу писать отказались", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

URL: http://www.vb.kg/364408
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, УВД
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Комментарии
Наблюдатель
07.08.2017, 13:56

В правовой Республике, не должно быть анархии.

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