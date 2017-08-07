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Хадж-2017. Первая группа паломников из КР вылетела в Саудовскую Аравию

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 7 августа, в Саудовскую Аравию вылетела первая группа паломников из Кыргызстана для хаджа в Мекку.

В ДУМК рассказали, что в этом году паломничество совершат 4 тыс. 585 кыргызстанцев. Их разделили на несколько групп. Первая группа вылетит сегодня, а последняя - 20 августа. 5-6 сентября паломники начнут возвращаться на родину.

В этом году организаторы хаджа повысили тарифы. Для кыргызстанцев, совершающих хадж впервые, он обойдется в $2760, повторная поездка будет стоить уже $3300.

URL: http://www.vb.kg/364411
Теги:
хадж, ДУМК
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Комментарии
кирова кирова
07.08.2017, 15:38
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Плюсов: 25
Минусов: 22
Комментариев: 43

У нас тоже много священных мест, где можно молится. Саудиты на пустые камни зарабатывают. Нету гарантия что там священная гора. Саудиты через наших имамов нам расспускают слухи, что в сауд. Аравии свяшенная места.

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