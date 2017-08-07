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Воровка в хиджабе украла планшет из магазина, спрятав его под одежду

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Родион Решетов

Пользователь социальной сети "Фейсбук" Суйумкан Абдимиталиповна опубликовала на своей странице информацию о том, что в одном из магазинов столицы произошла кража планшета. Как отмечает Суйумкан, ограбление произошло перед его закрытием.

Две девушки, одетые в исламскую одежду, зашли якобы посмотреть на товар. Пробежавшись взглядом по магазину, одна из "покупательниц" выбрав то, что пришлось ей по душе, зашла в подсобное помещение. Там она и спрятала украденный товар к себе под одежду.

"Смотрите, что делают, вчера в нашем магазине покрытые девочки своровали наш планшет. Как раз перед закрытием. Мы в шоке", - говорится в описании видео.

URL: http://www.vb.kg/364412
Теги:
кража
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Комментарии
Кыке
07.08.2017, 11:18

Вот вам и правоверные мусульманки

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Elmira Alieva
07.08.2017, 11:18
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 10
Комментариев: 46

У людей складывается впечатление если девушка/женщина  в хиджабе то она чистая и " святая"  Но это всего лишь "обвёртка" скрывающия  внутринию "действительную начинку"  Не ужели это особа не в курсе что сейчас камеры везде?  Прославилась на всю страну. 

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Райзап
07.08.2017, 11:26

Арабскую культуру которую нам пропихивают каждый ее почитатель использует ее в своих целях. Если она или он были жуликами то и в хиджабе или с бородой они таковыми и остаются.

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Жума
07.08.2017, 12:04

Наверняка, она знает, что ей положено по шариату за подобный проступок. Жалко руку

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Сагын Жолдошев
07.08.2017, 14:38
Карма: +2
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Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 9

Таких примеров в жизьни полно хватает. Если человек хочет и может ему все ровно что в хиджабе или бородатый. Наших молодых девушек не понимаеш что хочет доказать со своими хиджабами. Ходят в хиджабе, как 80 летних старушек. Если бы они думали только со своей головой, а не головой религиозников тогда они ходили бы как обычных людей. Их мозгами управляет саудиты арабы, которые через различных книг или бумажек эксплатируют нашими сознаниями типа можно или нельзя разрешено или запрещено. К этому способтвует наши бородатые имамы нравоучители типа. Я их не считаю что они самые нравственные. Чтобы быть нравственным, культурным не нужно дразнить арабских женшин. Можно жить просто со здравым умом не совершая кражи в хиджабах.

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Таку Сагын
07.08.2017, 14:54
Карма: +1
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Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 15

Хиджаб ничего не значит. Я вообше не люблю таких женшин с хиджабами. Некогда не здорововался с ними и не буду здорововаться. Даже на базаре с ними некогда не торговался. Противно смотреть на них, потому что они похожи на японкие ниндзя.

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Мирлан Канкулиев
07.08.2017, 15:07
Карма: -6
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Плюсов: 24
Минусов: 30
Комментариев: 28

Если женшина в хиджабе это не гаратирует их нравственности. Толку нету от хиджба - сильно портит внешний вид женшин. Я не понимаю арабских мужчин как они выбирают своих женшин если женшины там весь покрыто черными одеялами. Ведь мужчины выбирают глазами. Наверно там у мужчин отсутвует мужская эрекция, которая для мужчин имеет большое значение.

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сули мули
07.08.2017, 15:25
Карма: -44
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Плюсов: 78
Минусов: 122
Комментариев: 127

О сколько тут исламофобов! А если вор окажется в джинсах, то что джинсы начнем запрещать, человека надо судить не по внешнему виду.

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