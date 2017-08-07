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107 тысяч подписей собрано для регистрации кандидатуры Бабанова

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 7 августа, Омурбек Бабанов сдал подписные листы для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах.

Члены штаба партии передали в ЦИК 18 коробок с подписными листами и всех регионов страны. По словам руководителя инициативной группы Мирлана Жээнчороева, собрано около 107 тысяч подписей в поддержку кандидатуры Бабанова. В процентном соотношении результаты со всех регионов были практически равны.

Теперь Центризбирком не позднее, чем за 10 дней должен обработать листы.

Напомним, до 10 сентября ЦИК должна зарегистрировать кандидатов в президенты. Выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/364417
Теги:
выборы, Омурбек Бабанов
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (50 материалов)
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Комментарии
Шайыргуль
07.08.2017, 12:57

Подкупные подписи!!!

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