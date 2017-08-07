Погода
$ 69.20 - 69.42
€ 81.40 - 82.21

Китайский товар необходимо оформлять по правилам ЕАЭС, иначе - контрабанда

261  0
Руслан Изреков

Пресечен очередной контрабандный груз на юге страны, сообщили в пресс-службе ГТС КР.

В районе аэропорта г. Баткен на объездной автодороге Баткен - Ош сотрудниками таможни было проверено автотранспортное средство марки "Рено" с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца У.Ч.Ж.

При осмотре грузового отсека был обнаружен линолеум для покрытия пола в количестве 150 рулонов, производства КНР, без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении.

В связи с этим данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 660 тысяч сомов.

URL: http://www.vb.kg/364419
Теги:
Баткенская область, контрабанда, таможенные пошлины, Таможенный союз
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  