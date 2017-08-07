Китайский товар необходимо оформлять по правилам ЕАЭС, иначе - контрабанда

Пресечен очередной контрабандный груз на юге страны, сообщили в пресс-службе ГТС КР.

В районе аэропорта г. Баткен на объездной автодороге Баткен - Ош сотрудниками таможни было проверено автотранспортное средство марки "Рено" с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца У.Ч.Ж.

При осмотре грузового отсека был обнаружен линолеум для покрытия пола в количестве 150 рулонов, производства КНР, без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении.

В связи с этим данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 660 тысяч сомов.