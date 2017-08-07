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Текебаев: Не брал ни сома, ни доллара у Маевского, но на машине его ездил

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Родион Решетов

Сегодня, 7 августа, продолжился суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова. Вновь ведется допрос подсудимого лидера "Ата Мекена".

Сейчас лидер партии "Ата Мекен" заявил суду, что он не брал у российского бизнесмена Леонида Маевского какие-либо финансовые средства. Однако признался, что находясь в Москве, 1 сентября 2010 года ездил на его автомашине. В частности, на ней он заезжал на территорию Госдумы РФ

"Я не брал ни сомы, ни доллары, ни евро, ни юани, ничего не брал. А Руслан Онолбеков сам себе противоречит, заявляя, что мне передали 500 тысяч долларов", - сказал подсудимый Омурбек Текебаев.

URL: http://www.vb.kg/364420
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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