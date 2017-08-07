Суд по делу сторонников Жапарова: допросили Рустама Жапарова

Сегодня, 7 августа, в Первомайском районном суде продолжился судебный процесс сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.

Так, был допрошен Рустам Жапаров, сын бывшего парламентария, который отметил, что ни в чем не виноват. Он добавил, что 25 августа он поехал встречать своего отца на границу, однако его там задержали сотрудники спецслужб и привезли в ГКНБ.

В свою очередь, обвинение указывает, что он в это время был в сквере им. Горького, на митинге людей, которые хотели поддержать его отца. "Я об этом потом узнал, но физически я не мог там находиться", - добавил он.

Рустам Жапаров также сказал, что ранее он не был включен список подсудимых и был только свидетелем. Его включили после того, как РОВД посетил замминистра, которому стало известно, что он сын Садыра Жапарова.

Напомним, 25 марта по прибытии в Кыргызстан экс-депутата Жапарова задержали сотрудники ГКНБ. После чего в его поддержку сторонники вышли на митинг, среди которых затем задержали 12 человек. Позже одного из них отпустили под домашний арест.