Кудайбердиева: К 1 сентября откроются 100 новых детсадов

Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 августа, принял министра образования и науки страны Гульмиру Кудайбердиеву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по подготовке общеобразовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году. В частности, Кудайбердиева доложила о ходе выполнения поручений президента о строительстве новых школ вместо аварийных. По ее информации, по итогам анализа состояния школ в стране, нуждающихся в капитальном ремонте либо новом строительстве, 122 школы уже включены в План строительства на 2017–2018 учебный год. "На всех же первоочередных объектах, в том числе в пострадавших от чрезвычайных ситуациях районах, начаты работы по строительству новых школ", - сказала чиновница.

Кроме того, министр остановилась на принимаемых мерах по развитию системы дошкольного и школьного образования, и доложила, в частности, что к 1 сентября 2017 года в стране будут открыты 100 новых детских садов, в школах начнется апробация новых учебно-методических комплексов по 27 наименованиям учебных предметов.

Атамбаев дал ряд поручений по подготовке к новому учебному году, обратив особое внимание на необходимость своевременного завершения строительства школ в стране, а в пострадавших от стихийных бедствий районах - до наступления холодов, чтобы создать там все условия для обучения детей. Президент также подчеркнул, что уделяемое государством особое внимание сфере образования и реализуемые за последние годы реформы должны и дальше создавать все необходимые условия для повышения качества образования в стране.