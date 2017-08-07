Погода
$ 69.20 - 69.42
€ 81.40 - 82.21

Брошенная в туалет в Арча-Бешике новорожденная пошла на поправку

171  0
Айдана Абдуваитова

Брошенная в туалетную яму новорожденная пошла на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По словам врачей, состояние ребенка отмечается положительной динамикой. Девочка обходится без аппарата искусственного дыхания, сосет самостоятельно и нормально усваивает смесь. Сейчас она все еще находится под наблюдением в отделении реанимации под индивидуальным уходом.

Напомним, 31 июля в туалетной яме в жилмассиве Арча-Бешик была обнаружена новорожденная девочка. Врачи диагностировали у нее переохлаждение и аспирационный синдром и первое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В отношении женщины, оставившей младенца, было возбуждено уголовное дело, милиция сейчас разыскивает ее.

URL: http://www.vb.kg/364428
Теги:
подкидыш
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  