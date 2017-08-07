Музыкант группы "Элес" нуждается в срочном лечении. Близкие просят помочь

Участник музыкальной группы "Элес" Айдин Джумалиев нуждается в срочной дорогостоящей операции. Близкие просят соотечественников помочь собрать необходимую сумму для его спасения.

Одна из его друзей Алла Дооталиева сообщила, что врачи диагностировали у музыканта карценому печени с поражениями в лёгких.

"Прошёл обследование, местные врачи разошлись во мнениях. Оперировать нужно, но, как говорится гарантии никто дать не может. Один из местных именитых врачей вообще отказал в операции. Супруга Айдина сейчас находится в Турции, работает хореографом. Она забила тревогу и обратилась к друзьям, чтобы мы помогли ему поехать в Турцию на обследование и возможную операцию. Билеты уже выкупили. Сейчас стоит вопрос о $5000 - это обследование, госпитализация, лекарства. Если же будет операция, а я думаю будет, тогда нам нужно будет собрать средства и на эту процедуру. Всем миром понемногу! Я верю в силу дружбы, сострадания и, конечно же, я верю в своих друзей и соотечественников. Вы все способны на чудеса. Спасибо всем огромное", - написала Дооталиева на своей странице в Facebook.

Группа "Элес" - один из первых успешных музыкальных коллективов КР. Он был создан в 1985 году и просуществовал почти 20 лет. В состав группы входили Алишер Ишимов, Эркин Салиев, Азамат Аширбеков, Таалай Бейшеев, Айдин Джумалиев, Мухтар Макешев, Эркин Мукашев, Юра Семенов, Алмаз Аширов. После распада участники группы продолжили музыкальную карьеру в других проектах.

Средства можно перечислить на кошелек "Элсом" Айдина Джумалиева: 0550 23 40 30.

Счет в "Демир банке"

БИК 118003 1180000096564417 (доллары) 1180000096564620 (рубли) 1180000096564619 (евро) 1180000096564316 (сом)

Также подключены точки сбора "Дизель":

пр. Манаса, 9 (кофейня Сoffee между Московской и Боконбаева) - 0555 58 76 44 (прямой) Зуля (Paramaribo) ул. Т.Молдо - Дворец спорта (кофейня Сoffee) - 0555 58 76 44 (прямой) Зуля (Paramaribo) район ЦУМа, Шопокова-Токтогула (кофейня Сoffee) - 0555 58 76 44 (прямой) Зуля (Paramaribo) Кофейни работают ежедневно с 9 до 24 часов, все работники кофеен в курсе. Редакция газеты "Вечерний Бишкек", ул. Усенбаева, 2 (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00) и вечером в микрорайоне Джал - 0-555-923-565 Надежда (sanje); рынок "Дордой", "Европа", 1-й проход, 151-й контейнер, 0551332882 Наташа ( nataska.visitor); магазин "Керамин", касса на ул. Ахунбаева, пересечение Жукеева-Пудовкина - с 08.30 до 18.00, 0-555-00-35-02 Галина (Malen); магазин "Дордой-Плаза", 1-й этаж, бутик B-1, тел 69-61-73, Зарема. магазин "Аромагия" (вход с Чуй-Гоголя), Валентина и Ольга Хе.

Во всех точках есть специальные "дизельские" тетрадки, куда нужно записать информацию - сумма, кому предназначена и от кого.