Музыкант группы "Элес" нуждается в срочном лечении. Близкие просят помочь

Участник музыкальной группы "Элес" Айдин Джумалиев нуждается в срочной дорогостоящей операции. Близкие просят соотечественников помочь собрать необходимую сумму для его спасения.
Одна из его друзей Алла Дооталиева сообщила, что врачи диагностировали у музыканта карценому печени с поражениями в лёгких.
"Прошёл обследование, местные врачи разошлись во мнениях. Оперировать нужно, но, как говорится гарантии никто дать не может. Один из местных именитых врачей вообще отказал в операции. Супруга Айдина сейчас находится в Турции, работает хореографом. Она забила тревогу и обратилась к друзьям, чтобы мы помогли ему поехать в Турцию на обследование и возможную операцию. Билеты уже выкупили. Сейчас стоит вопрос о $5000 - это обследование, госпитализация, лекарства. Если же будет операция, а я думаю будет, тогда нам нужно будет собрать средства и на эту процедуру. Всем миром понемногу! Я верю в силу дружбы, сострадания и, конечно же, я верю в своих друзей и соотечественников. Вы все способны на чудеса. Спасибо всем огромное", - написала Дооталиева на своей странице в Facebook.
Группа "Элес" - один из первых успешных музыкальных коллективов КР. Он был создан в 1985 году и просуществовал почти 20 лет. В состав группы входили Алишер Ишимов, Эркин Салиев, Азамат Аширбеков, Таалай Бейшеев, Айдин Джумалиев, Мухтар Макешев, Эркин Мукашев, Юра Семенов, Алмаз Аширов. После распада участники группы продолжили музыкальную карьеру в других проектах.
Средства можно перечислить на кошелек "Элсом" Айдина Джумалиева: 0550 23 40 30.
Счет в "Демир банке"
Также подключены точки сбора "Дизель":
Во всех точках есть специальные "дизельские" тетрадки, куда нужно записать информацию - сумма, кому предназначена и от кого.