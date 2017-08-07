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Бывший кыргызстанец помог собрать гумпомощь в Германии для интерната

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ВБ

5 августа в г. Бишкек посольством КР в ФРГ была организована и доставлена гуманитарная помощь, состоящая из медицинских принадлежностей, компьютеров, принтеров и одежды (б/у). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Гумпомощь была собрана в Германии силами сотрудников посольства при поддержке Якоба Петерса, этнического немца из Кыргызстана. Груз на безвозмездной основе помог доставить кыргызстанец Ильяс Мурадов.

Посылку доставили в Кара-Суйскую специализированную школу-интернат для глухих детей им. И.Тороева Ошской области, Кочкорскую районную больницу Нарынской области и Центр общеврачебной практики Манасского района Таласской области.

Посольством также было оказано содействие в доставке в Кыргызстан маммографического оборудования, предоставленного на безвозмездной основе в учебных целях Высшей технической школой им. Бойта (г. Берлин) Кыргызско-германскому техническому институту при КГТУ им. И.Раззакова в рамках межвузовского партнерства.

URL: http://www.vb.kg/364432
Теги:
Германия, гуманитарная помощь, посольство, МИД
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