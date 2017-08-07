В этом году призовой фонд "Манас оюндары" составит 4,5 млн сомов

В этом году игры по национальным видам спорта "Манас оюндары" пройдут на Иссык-Куле. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил замдиректора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Арпачиев.

По его словам, "Манас оюндары" проходят в трех этапах. Сначала прошли массовые районные и городские состязания, а в настоящее время продолжаются игры второго этапа, которые завершатся 15 августа на уровне областей, а также городов Бишкек и Ош.

Финальные состязания пройдут 25 по 31 августа в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область).

Отметим, республиканские игры по национальным видам спорта проводятся раз в 4 года. В последний раз они прошли в 2013 году и победителем стала сборная Чуйской области. Ранее "Манас оюндары" называлась спартакиадой по национальным видам спорта.

В этом году соревнования посвящены Году нравственности, воспитания и культуры, а также Дню независимости КР. Кроме этого, данные игры являются подготовкой к третьим Всемирным играм кочевников, которые состоятся в 2018 году.

Участники будут состязаться по 8 национальным видам спорта, таким как көк бөрү, тогуз коргоол, ордо, салбуурун (буркут салуу, тайган жарыш и стрельба из лука), кыргыз курөш, алыш, эр эңиш и конные скачки на разные дистанции. В рамках игр пройдут состязания по кок-бору на Кубок Кыргызстана с призовым фондом 500 тыс. сомов.

По словам главы Дирекции по национальным видам спорта Токсонбая Асанова, на проведение игр предусмотрено 10,8 млн сомов, из них призовой фонд игр составляет 4,5 млн сомов.