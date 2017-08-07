Погода
$ 69.20 - 69.42
€ 81.40 - 82.21

Эксперты: ЦИК должна допустить к тестированию подследственных кандидатов

168  2
Айдана Абдуваитова

ЦИК должна обеспечить избирательное право кандидатов, которые сейчас находятся под следствием и создать им условия для сдачи теста по госязыку. Об этом сегодня, 7 августа, заявили эксперты на заседании с участием представителей ЦИК.

Они рассматривали вопрос об условиях тестирования кандидатов, находящихся под арестом, в частности Омурбека Текебаева.

Правозащитница Динара Ошурахунова отметила, что предстоящие президентские выборы станут беспрецедентными, так как в них не участвует действующий президент и есть несколько кандидатов, которые находятся под стражей, но еще не осуждены. Она призвала Центризбирком проявить политическую волю и урегулировать проблему с кандидатами.

"ЦИК, как главный конституционный орган, должна создавать демократические прецеденты. Что это такое? Это как раз та ситуация, когда они все время ссылаются на правовые коллизии и когда ЦИК своим политическим решением и своей политической волей сейчас должна разрешить эту ситуацию, просто обязав государственные органы обеспечить участие или создание тех условий... я не знаю, возможно, "Кыргызтест" туда [в места заключения] поедет. Во время выборов там у нас создаются целые избирательные участки, целые комиссии создаются. А почему сейчас, когда у нас 4 претендента в местах лишения свободы, ЦИК признает их право быть избранным, принимает их документы, они собирают подписи, готовят внесение избирательного залога, ЦИК их всех ставит в график, но при этом самоустраняется от исполнения своих прямых обязанностей? Мы считаем, что это специальное самоустранение", - считает Ошурахунова.

Большинство присутствующих экспертов согласились с тем, что ответственность за ситуацию с Текебаевым должна быть на Центризбиркоме.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме заявили, что в законодательстве имеются пробелы на этот счет, возложив ответственность за урегулирование вопроса на суд. Суд в свою очередь признал бездействие ЦИК, но отметил, что комиссия и не обязана создавать условия для кандидатов. Срок сдачи теста Текебаева продлен до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, его не допустят к предвыборной гонке. Сторонники кандидата объявили голодовку.

URL: http://www.vb.kg/364440
Теги:
выборы, ЦИК
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Медер Айбекович
07.08.2017, 17:02
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 79
Комментариев: 91

Ошурахунова эксперт??? Вы совсем с ума все выжили!? В каком месте она эксперт? Ей платят и она говорит, что надо и все. Если она эксперт, то я Оскар Де Ла Хойя.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Адилет Кадыров
07.08.2017, 17:36
Карма: -35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 86
Комментариев: 92

Медер Айбекович

Ошурахунова эксперт??? Вы совсем с ума все выжили!? В каком месте она эксперт? Ей платят и она говорит, что надо и все. Если она эксперт, то я Оскар Де Ла Хойя.

Вот каким боком она эксперт я тоже не пойму. Сомнительные личности говорят за сомнительного человека.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  