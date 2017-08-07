Эксперты: ЦИК должна допустить к тестированию подследственных кандидатов

ЦИК должна обеспечить избирательное право кандидатов, которые сейчас находятся под следствием и создать им условия для сдачи теста по госязыку. Об этом сегодня, 7 августа, заявили эксперты на заседании с участием представителей ЦИК.

Они рассматривали вопрос об условиях тестирования кандидатов, находящихся под арестом, в частности Омурбека Текебаева.

Правозащитница Динара Ошурахунова отметила, что предстоящие президентские выборы станут беспрецедентными, так как в них не участвует действующий президент и есть несколько кандидатов, которые находятся под стражей, но еще не осуждены. Она призвала Центризбирком проявить политическую волю и урегулировать проблему с кандидатами.

"ЦИК, как главный конституционный орган, должна создавать демократические прецеденты. Что это такое? Это как раз та ситуация, когда они все время ссылаются на правовые коллизии и когда ЦИК своим политическим решением и своей политической волей сейчас должна разрешить эту ситуацию, просто обязав государственные органы обеспечить участие или создание тех условий... я не знаю, возможно, "Кыргызтест" туда [в места заключения] поедет. Во время выборов там у нас создаются целые избирательные участки, целые комиссии создаются. А почему сейчас, когда у нас 4 претендента в местах лишения свободы, ЦИК признает их право быть избранным, принимает их документы, они собирают подписи, готовят внесение избирательного залога, ЦИК их всех ставит в график, но при этом самоустраняется от исполнения своих прямых обязанностей? Мы считаем, что это специальное самоустранение", - считает Ошурахунова.

Большинство присутствующих экспертов согласились с тем, что ответственность за ситуацию с Текебаевым должна быть на Центризбиркоме.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме заявили, что в законодательстве имеются пробелы на этот счет, возложив ответственность за урегулирование вопроса на суд. Суд в свою очередь признал бездействие ЦИК, но отметил, что комиссия и не обязана создавать условия для кандидатов. Срок сдачи теста Текебаева продлен до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, его не допустят к предвыборной гонке. Сторонники кандидата объявили голодовку.