Чотонов рассказал, как живут миллионеры и какой крокодил у Маевского

Сегодня, 7 августа, в Первомайском суде города Бишкек завершился допрос по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

Один из многочисленных вопросов задал прокурор, который спросил у подсудимого, почему в 2010 году, тот посетил в Москве офис Леонида Маевского. Какие цели он преследовал.

На что обвиняемый ответил, что его привело туда любопытство - узнать, как живут миллионеры. К тому же, несмотря на то что он был госслужащим общаться с кем угодно на какие-либо темы не противоречит этике.

"По завершении рабочих дел увидел, что у меня осталось немного свободного времени. Маматкеримов мне сказал, что Маевский позвал к себе в гости. Мне было любопытно увидеть его офис, посмотреть, какой он миллионер. Там он показал мне крокодила, которого он купил на аукционе и, по его словам, когда-то им владел Леонид Брежнев. Рептилию ему подарили, когда он был в Зимбабве", - рассказал он.

В завершение защита попросила у судьи неделю, чтобы подготовиться к прениям сторон. Однако служитель Фемиды определил дату на среду, 9 августа.