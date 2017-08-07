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Чотонов рассказал, как живут миллионеры и какой крокодил у Маевского

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Родион Решетов

Сегодня, 7 августа, в Первомайском суде города Бишкек завершился допрос по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

Один из многочисленных вопросов задал прокурор, который спросил у подсудимого, почему в 2010 году, тот посетил в Москве офис Леонида Маевского. Какие цели он преследовал.

На что обвиняемый ответил, что его привело туда любопытство - узнать, как живут миллионеры. К тому же, несмотря на то что он был госслужащим общаться с кем угодно на какие-либо темы не противоречит этике.

"По завершении рабочих дел увидел, что у меня осталось немного свободного времени. Маматкеримов мне сказал, что Маевский позвал к себе в гости. Мне было любопытно увидеть его офис, посмотреть, какой он миллионер. Там он показал мне крокодила, которого он купил на аукционе и, по его словам, когда-то им владел Леонид Брежнев. Рептилию ему подарили, когда он был в Зимбабве", - рассказал он.

В завершение защита попросила у судьи неделю, чтобы подготовиться к прениям сторон. Однако служитель Фемиды определил дату на среду, 9 августа.

URL: http://www.vb.kg/364445
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Адилет Кадыров
07.08.2017, 16:56
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Ну вот как воровать миллионы и делать дела на большие сроки они умные и взрослые, а вот как отмазку придумать своим грехам, то они словно дети малые 

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Чолпон Шакирова
07.08.2017, 17:41
Карма: -18
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Чотонов такими ответами точно Текебаева в тюрьму загонит.

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