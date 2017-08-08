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В Австралии предложили укреплять асфальт с помощью окурков

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Несмотря на безусловный вред табака, окурки все же могут принести определенную пользу. Ученые из Королевского технологического института в Мельбурне предложили использовать остатки сигарет для укрепления дорожного покрытия, пишет издание Naked Science.

Ежегодно курильщики всего мира выбрасывают в общей сложности 1,2 миллиона тонн окурков. Поскольку население планеты растет, количество окурков будет увеличиваться. По оценкам исследователей, к 2025 году мировое потребление сигарет может вырасти более чем на 50%. Разрушаются окурки медленно: в зависимости от условий окружающей среды этот срок может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Австралийские ученые протестировали несколько способов "упаковки" окурков. Мусор предлагается помещать в капсулы. Для этого окурки сушат при температуре 105°C, кладут под пресс, а затем пропитывают горячим битумом (около 150°C). В дорожном покрытии битум служит связующим компонентом асфальтобетона, скрепляя минеральные материалы - щебень, гравий или песок. Важно, чтобы он не смешивался с битумом, покрывающим капсулы, поэтому окурки необходимо высушить и спрессовать перед обработкой. Второй путь изготовления капсул - поместить высушенные окурки в парафин, разогретый до 80°C.

Исследователи изготовили несколько образцов с использованием каждого типа капсул. Образцы различались по количеству капсул в асфальтобетоне (10 кг/м3, 15 кг/м3 и 25 кг/м3) и вязкости битума. Все варианты протестировали на стабильность, упругость, плотность и наличие пустот, заполненных воздухом. Оказалось, что наибольшую нагрузку способна выдерживать смесь с содержанием капсул, пропитанных битумом. Предпочтительная плотность смеси составляет 10–15 кг/м3.

Исследования показали, что использование капсул из окурков не только укрепляет дорожное покрытие, но и снижает нагревание асфальта. Применение таких материалов поможет уменьшить эффект "городского острова тепла" - явления, при котором температура в городе существенно выше, чем в сельских областях вокруг. В крупных городах эта разница может доходить до 12°C.

URL: http://www.vb.kg/364451
Теги:
Австралия
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