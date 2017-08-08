Столичные водители такси обучаются навыкам оказания первой помощи при ДТП

Красный Полумесяц Кыргызстана запустил проект по обучению водителей такси г. Бишкек навыкам оказания первой помощи.

По данным ГУПМ МВД КР, с начала 2017 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 343 человека. Большинство погибших вполне могли выжить, если бы им была оказана своевременно первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Оказание пострадавшим первой помощи очевидцами происшествия является весьма актуальной проблемой. Так, по инициативе Красного Полумесяца Кыргызстана недавно водители одной из городских служб такси прошли обучающие тренинги по оказанию первой доврачебной помощи. Специалисты показали, как вытаскивать пострадавшего из машины, как делать искусственное дыхание и оказать сердечно-легочную реанимацию пострадавшим.

Отметим, что все сотрудники Национального общества Красного Полумесяца постоянно проходят специальное обучение и подготовку для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.