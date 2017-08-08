Генсек ООН: Кыргызстан является уникальной страной

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил Алмазбеку Атамбаеву благодарственное послание. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Генсек ООН выразил глубокую признательность главе государства, правительству и народу Кыргызстана за теплый приём делегации во время недавнего визита в Бишкек и Ош. "Кыргызстан является уникальной страной, и я верю, что наше сотрудничество уже принесло большую пользу кыргызскому народу. Я признателен за то, что нам удалось обменяться мнениями по региональному сотрудничеству и общим проблемам. В этой связи, я призываю вас продолжать сотрудничество с Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Предотвращение и превентивная дипломатия всегда являются наиболее эффективными инструментами для поиска решений наиболее спорных вопросов", - отмечено в послании.

Также Антониу Гутерриш отметил, что впечатлен инициативой правительства в области электронного управления "Таза Коом". "Прозрачность и доступ общественности являются ключевыми факторами в демократическом управлении, и я желаю вам всяческих успехов в ваших усилиях в этом направлении", - говорится в послании.

"Я вспоминаю посещение Оша в качестве Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, когда общины изо всех сил пытались справиться с последствиями трагических событий июня 2010 года. В ходе моего недавнего визита мне было очень приятно лично оценить результаты ваших усилий по примирению сторон. Я также благодарен за возможность принять участие в церемонии возложения венков к памятнику "Слезы Матерей", - отмечено в послании.

Генсек ООН также выразил признательность за великодушное гостеприимство. "Я также вспоминаю увлекательную дискуссию об истории Алтая и кыргызов во время обеда, который вы любезно провели в мою честь", - сказано в письме.

По мнению Антониу Гутерриша, Кыргызская Республика является важным партнером ООН. "Ваше руководство и приверженность работе Организации высоко ценится, и я с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашего сотрудничества", - говорится в послании Генсека ООН.