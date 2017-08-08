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Приехав на Иссык-Куль, родной дядя совращал 7-летнего племянника в юрте

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Родион Решетов

В Иссык-Кульской области в селе Орнок задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в развращении своего 7-летнего племянника. Об этом сообщили в милиции.

По данным правоохранителей, 7 августа примерно в 19 часов был задержан житель села Беловодского Московского района. Ему предъявлены обвинения в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

В материалах дела указано, что мужчина со своим племянником приехал в село Орнок на отдых, где они арендовали юрту. Будучи нетрезвым, мужчина предпринял действия развратного характера к 7-летнему мальчику. Об инциденте в милицию сообщили местные жители.

"Ребенок находился на воспитании своего родного дяди, так как родители мальчика находятся на заработках в России. В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие", - отметили в милиции.

URL: http://www.vb.kg/364462
Теги:
дети, изнасилование, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, педофилия, УВД
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Комментарии
Тилек
08.08.2017, 13:40

Стопроцентно уверен в том,что это внутренние мигранты переехавшие в Беловодское из юга.В последние 10 лет,резко возросло число таких преступлений как изнасилование детей,педофильство,был проведён анализ и мониторинг по такого рода преступлениям,выяснилось что 90 процентов совершаются лицами перехавшими из Юга нашей республики.Изнасилование молодых девушек и женщин,также совершены ими.

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