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Американский политик стал бездомным, чтобы изучить проблему изнутри

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В течение четырёх месяцев американский политик Бен Макадамс хранил от всех свой большой секрет. Он поделился им разве что с самыми близкими людьми, но журналистам не сказал ни слова, чтобы его задумка не выглядела как рекламная акция.

Ещё в марте, за несколько дней до того, как он должен был вынести решение по поводу площадки для строительства нового центра для бездомных, которое в любом случае приведёт в ярость всех его потенциальных избирателей, Бен Макадамс, член Демократической партии штата Юта, пошёл в самый криминальный район округа Солт-Лейк без денег и документов. В джинсах и кофте с капюшоном мэр округа провёл два дня и три ночи среди бездомных и наркоманов района Рио Гранде, сообщает издание Life.

По его словам, этот опыт был "шокирующим" по многим параметрам. Ему удалось лично узнать о проблемах, требующих незамедлительного решения: бесконечное употребление наркотиков, насилие и драки в ночлежках, в целом небезопасная среда. Он понял, почему многие бездомные предпочитают оставаться на улице в 40-градусный мороз, а не обращаться в ночлежки.

Окружной мэр хранил свой опыт в тайне в течение четырёх месяцев, однако некоторым удалось его рассекретить, и он дал интервью изданию Desert News. Он признался, что жители округа Солт-Лейк пришли в бешенство, узнав, что по соседству с ними будет построен большой центр для бездомных. Макадамс чувствовал, что на встречах с жителями он упустил какую-то информацию, и решил погрузиться в неблагоприятную среду самостоятельно.

По итогам этого эксперимента он понял, что новый центр должен кардинально отличаться от ночлежек, которые строились ранее. Это должно быть место, свободное от насилия и наркотиков, где бездомные могли бы погрузиться в благоприятную среду и чувствовать себя в безопасности. Особенно он был шокирован тем, что в таком окружении растут дети - он даже видел девушку с ребёнком-аутистом. Он поклялся себе сделать жизнь этих детей лучше.

Макадамс надеется, что его поступок вдохновит его коллег на более внимательное рассмотрение проблемы беспризорных. К его мнению и пережитому опыту уже прислушался губернатор - по его словам, он готов к действиям и не может стоять в стороне, зная, что проблемы в его штате так глубоки. Однако политики понимают, что реформа всей системы потребует ресурсов и временных затрат. Новый центр откроется в 2019 году, а три ночлежки в округе будут закрыты.

URL: http://www.vb.kg/364463
Теги:
бомж, США
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