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Футбольный клуб в Парагвае признал почетным болельщиком дерево

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Тропическое дерево рода табебуйя, разросшееся на стадионе в парагвайской столице, стало местной легендой, пишет издание Нож со ссылкой на Marca. Поэтому руководство клуба запретило рубить 20-метрового великана даже во время капитального ремонта стадиона.

Между сиденьями на трибунах рабочие оставили промежуток для ствола, чтобы дереву было комфортно расти. Летом его листва укрывает фанатов от палящего солнца.

В воскресенье дерево официально признали почётным болельщиком команды. Торжественную церемонию посвятили проблеме сохранения тропических лесов Южной Америки, где каждую минуту исчезает участок леса размером с футбольное поле.

URL: http://www.vb.kg/364464
Теги:
футбол
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