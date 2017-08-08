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Штаб Сариева увеличил затраты на подготовку к выборам

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Айдана Абдуваитова

Контрольно-ревизионная группа при Центризбиркоме представила очередной отчет о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов в президенты по состоянию на 7 августа.

На сегодняшний день фонд открыли 28 кандидатов из оставшихся 55. На прошлой неделе фонд открыли Канат Исаев, Казыбек Шайымбетов, Талгатбек Кожогулов, Адахан Мадумаров, Акбарали Айтикеев, Советбек Абыкулов и Аскарбек Абышев. В связи с выбытием из предвыборной гонки счета закрыли Нусрет Мамедов и Руслан Джунусов.

На суммы от 10 до 100 тыс. сомов пополнили свои счета Рита Карасартова, Камилла Шаршекеева, Кубан Чороев, Токтайым Уметалиева, Таалатбек Масадыков, Турсунбек Акун, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков.

Почти в три раза - со 130 тысяч до 336 тысяч сомов увеличил свой фонд Таалатбек Масадыков.

На 1,5 млн сомов вырос фонд Сариева, но вместе в тем в течение недели штаб кандидата потратил почти 2 млн сомов.

Без изменений остались фонды Омурбека Бабанова, Арстанбека Малиева, Улугбека Кочкорова. Фонд Жээнбекова так и остался на уровне 3 млн сомов, но затраты его штаба стали чуть больше.

Значительные пополнения сделал Азимбек Бекназаров. Если на прошлой неделе на его счете имелось лишь 15 тыс. сомов, то сегодня числится уже 426 тыс. сомов. Фонд Эрниса Зарлыкова также вырос с 10 тысяч до 200 тысяч сомов.

Фонд Бакыта Торобаева с 7 тысяч увеличился до 1 млн 130 тыс. сомов, но почти вся сумма была израсходована сразу, сейчас в резерве у него осталось около 32 тыс. сомов.

URL: http://www.vb.kg/364471
Теги:
выборы, ЦИК
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Комментарии
Томпсон
08.08.2017, 13:12

Сариев небось банкет закатил, после сдачи экзамена и подписей

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Медер Айбекович
08.08.2017, 14:10
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Сариевским наверное на вечеринку не хватило. Ох и чудак этот Полторашка.

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Сергей Тихомиров
08.08.2017, 15:34
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Учитывая, что официально предвыборная гонка еще не началась, видимо, деньги идут на торты, цветы и ̶п̶р̶о̶с̶т̶и̶т̶у̶т̶о̶к̶  активистов.

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