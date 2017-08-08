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За полгода 140 госпредприятий Кыргызстана заработали 85,4 млн сомов

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Гулиза Авазова

По состоянию на 1 июля 2017 года в Кыргызстане функционируют 140 госпредприятий. Об этом сегодня, 8 августа, стало известно на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом.

Как уточняется, по итогам шести месяцев поступление средств от чистой прибыли государственных предприятий составило 85,4 млн сомов. При этом общая сумма задолженности государственных предприятий составляет 431,4 млн сомов, в том числе задолженность ГП "НК Кыргызтемиржолу" – 412,5 млн сомов.

В настоящее время ведется работа по анализу представленных бизнес-планов и стратегий развития госпредприятий. 38 из них уже представили планы развития на краткосрочный и среднесрочный периоды.

Отметим, из 966 нефункционирующих предприятий постановлениями правительства Кыргызстана ликвидированы 118.

Помимо этого, из функционирующих госпредприятий 35 реорганизованы путем присоединения (филиалы), 86 преобразованы в государственные учреждения и 4 ликвидированы.

URL: http://www.vb.kg/364472
Теги:
Фонд госимущества
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