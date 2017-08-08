Еще 13 НКО, оказывающие услуги детям, получили аккредитацию

В Министерстве труда и социального развития еще 13 некоммерческим организациям, оказывающим услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вручили сертификаты об аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам замминистра труда и соцразвития Жылдыз Полотовой, для улучшения качества предоставления услуг детям в трудной жизненной ситуации аккредитацию должны пройти некоммерческие организации, независимо от форм собственности, оказывающие услуги детям, находящимся в ТЖС, и предназначенные для круглосуточного пребывания.

"В министерство в общем 37 некоммерческих организаций подали документы для получения сертификата об аккредитации. После проведения экспертными группами оценки деятельности некоммерческих организаций, комиссия приняла решение об аккредитации 23 НКО, которые соответствовали всем установленным требованиям", - сказала Полотова.

Список всех аккредитованных НКО: