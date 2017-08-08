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Таджикские операторы задолжали "Кыргызтелекому" более $1 млн за интернет

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Гулиза Авазова

"Кыргызтелеком" просит у Фонда по управлению государственным имуществом вынести на рассмотрение правительства вопрос о погашении таджикскими операторами связи задолженности за услуги интернета. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил глава компании Нурлан Мадаминов на заседании коллегии ведомства.

Как отметил Мадаминов, таджикские операторы "Телеком Технолоджи" и "Сатурн-Онлайн", несмотря на соответствующее решение международного арбитражного суда, в течение длительного времени не погашают долг перед "Кыргызтелекомом". В связи с этим ОАО настоятельно просит, чтобы правительство Кыргызстана обсудило этот вопрос с кабинетом министра Таджикистана.

По данным Мадаминова, долг "Сатурн Онлайн" перед "Кыргызтелекомом" за услуги интернета составляет $662,6 тысячи. Международный третейский суд обязал компанию погасить долг, однако таджикская сторона не торопится исполнять решение арбитража.

Задолженность другого таджикского оператора связи "Телеком Технолоджи" составляет $687,2 тысячи. "Кыргызтелеком" подал иск в международный арбитражный суд", - сказал Мадаминов.

URL: http://www.vb.kg/364480
Теги:
Интернет, Таджикистан, Кыргызтелеком, Фонд госимущества
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