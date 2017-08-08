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В Кыргызстане снизилась цена на интернет

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Гулиза Авазова

В первом полугодии в Кыргызстане путем переговоров значительно снизилась цена закупаемого внешнего интернет-трафика. Об этом сегодня, 8 августа, заявил глава "Кыргызтелекома" Нурлан Мадаминов на заседании коллегии Фонда по управлению государственным имуществом по итогам первого полугодия.

По его данным, тариф стал ниже даже по сравнению с ценами, которые были до повышения в августе 2016 года. Были проведены два открытых тендера на закупку внешнего интернет-трафика в первом квартале текущего года.

"В них участвовали крупные операторы связи России, Казахстана и Китая. Также после проведения двух тендеров дополнительно был проведен конкурс котировок цен, после которых определились компании, предложившие наиболее наименьшую стоимость на закупаемый внешний канал интернета. При этом удалось увеличить объем внешнего канала, что позволило улучшить качество предоставляемых услуг доступа в интернет нашим клиентам", - сказал Мадаминов.

Отметим, ровно год назад в августе в Кыргызстане была повышена цена на интернет в два раза. Причины до сих пор выясняют правоохранительные органы. Позже в ноябре Ассоциация операторов связи КР сообщила, что казахстанские операторы предоставили интернет-провайдерам Кыргызстана на подписание контракты со сниженными ценами, близкими к июньским - в среднем около 15 долларов за один мегабит в секунду.

URL: http://www.vb.kg/364482
Теги:
Интернет, Кыргызтелеком, Фонд госимущества
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