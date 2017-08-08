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Россия подарила Кыргызстану два военно-транспортных самолета

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 августа, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по укреплению и дальнейшему развитию ВС, основных результатах проводимой работы по оптимизации органов управления и повышению боеготовности подразделений.

Касаясь вопросов наращивания потенциала Вооруженных сил, Дуйшенбиев рассказал президенту о ходе реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества с основными зарубежными партнерами и, в частности, доложил о прибытии в Кыргызстан двух военно-транспортных самолетов, переданных Российской Федерацией в рамках оказания военно-технической помощи. Запланирована церемония официальной передачи самолетов Кыргызстану.

Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшей активизации всего комплекса мер по развитию Вооруженных сил страны для эффективной реализации задач по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности государства.

URL: http://www.vb.kg/364484
Теги:
авиация, военная служба, Россия, Алмазбек Атамбаев, Райимберди Дуйшенбиев
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