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Подделав документы, офицер запаса за 2 года получил один млн сомов пенсии

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Родион Решетов

Страховые выплаты и военную пенсию по инвалидности в размере более миллиона сомов получил заместитель начальника одного из подразделений Государственного комитета по делам обороны КР. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

Отмечается, что в период с 2013 по 2015 год путем поддельных документов военнослужащий С.К. получал незаконно выплаты от государства. Сейчас материалы дела переданы в суд. Военной прокуратурой было доказано совершение преступления по статье 166 ("Мошенничество") УК КР.

"В ходе следствия причиненный государству ущерб в виде незаконно полученных средств был полностью возмещен. Данное уголовное дело сейчас находится в Первомайском районном суде города Бишкек на рассмотрении", - отметили в генеральной прокуратуре КР.

URL: http://www.vb.kg/364487
Теги:
Генеральная прокуратура, мошенничество, оборона, пенсии, суд
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