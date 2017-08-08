Подделав документы, офицер запаса за 2 года получил один млн сомов пенсии

Страховые выплаты и военную пенсию по инвалидности в размере более миллиона сомов получил заместитель начальника одного из подразделений Государственного комитета по делам обороны КР. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

Отмечается, что в период с 2013 по 2015 год путем поддельных документов военнослужащий С.К. получал незаконно выплаты от государства. Сейчас материалы дела переданы в суд. Военной прокуратурой было доказано совершение преступления по статье 166 ("Мошенничество") УК КР.

"В ходе следствия причиненный государству ущерб в виде незаконно полученных средств был полностью возмещен. Данное уголовное дело сейчас находится в Первомайском районном суде города Бишкек на рассмотрении", - отметили в генеральной прокуратуре КР.