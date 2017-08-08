Сотрудника Google уволили за "увековечение гендерных стереотипов"

Google уволил инженера Джеймса Деймора, оказавшегося в центре громкого скандала. Технический сотрудник компании по корпоративной почте разослал письмо, в котором утверждал, что существуют биологические причины гендерного неравенства в технологической отрасли. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Деймор подтвердил агентству факт своего увольнения, подчеркнув, что руководство компании приняло в отношении него это решение за "увековечение гендерных стереотипов".

Бывший инженер Google также сообщил, что в настоящее время изучает возможные варианты защиты своих прав. По его словам, он проинформировал о ситуации Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB), обвинив высшее руководство интернет-гиганта в попытке скрыть скандальную ситуацию.

Официального комментария от компании Reuters получить не удалось. Однако в распоряжении агентства оказалось электронное письмо, которое распространил среди персонала гендиректор компании Сундар Пичаи. В нем говорится, что некоторые положения записки Деймора не соответствуют принятым в фирме правилам.