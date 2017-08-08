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Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане до конца августа

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Новый раунд мирных переговоров по Сирии в Астане, как ожидается, состоится до конца текущего месяца, сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, слова которого приводят местные СМИ.

Он сказал также, что в эти дни в Тегеране эксперты стран-гарантов - России, Турции и Ирана - проводят встречи, по итогам которых планируется определить повестку нового раунда.

В прошлом месяце дипломаты из России, Ирана, Турции после двухдневных встреч в Астане не смогли договориться об окончательных деталях относительно так называемых "зон деэскалации", которые создаются по инициативе России в районах раздираемой войной Сирии.

Россия оказывает поддержку войскам президента Башара Асада, Иран также поддерживает Асада в его борьбе против оппозиционных сил, часть которых поддерживает Турция.

На прошлой неделе министерство обороны России заявило о достижении договоренности с сирийской оппозицией о создании зоны безопасности.

URL: http://www.vb.kg/364490
Теги:
Казахстан, Сирия, ООН
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