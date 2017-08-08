В Бишкеке проходит акция "Отдых вместе с книгой"

В Карагачевой роще состоялось открытие акции под названием "Отдых вместе с книгой", организованной Централизованной библиотечной системой города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Целью мероприятия является содействие формированию современного, всесторонне образованного, информационно грамотного поколения детей и юношества, привлечение всех слоёв населения в библиотеку, а детей дошкольного и школьного возраста во время каникул проводить свободный досуг за книгами и играми в библиотеке.

В рамках акции проведены игры и мастер-классы, были приглашены дети из реабилитационного центра "Айданек", горожане и гости столицы. Все участники проявили активность в состязаниях по интеллектуальным играм, скорочтению и рисованию мелками. Наиболее отличившимся были вручены подарки.

Также была организована книжная выставка, которая состояла из литературы на кыргызском и русском языках. Акция будет проходить в Карагачевой роще с 7 по 18 августа с 14.00 до 16.00.