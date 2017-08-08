Подсудимый Текебаев хвастался Маевскому своим "всемогуществом"

В судебных разбирательствах по делу депутата Омурбека Текебаева, обвиняемого в получении 1 млн долларов США от российских бизнесменов, озвучены подробности коррупционной схемы, созданной Текебаевым при помощи своих приближенных, в целях незаконного обогащения за счет сотовой компании "Мегаком".

Тем не менее Текебаев заявил, что он никогда не вел с Маевским разговоров о продаже активов "Мегакома". Более того, не устает повторять, что в 2010 году, являясь членом временного правительства, не курировал вопросы экономики и объектов, подлежащих национализации.

Однако он никак не может отрицать того, что его приближенные из числа однопартийцев целенаправленно были назначены им главами ряда важных министерств и ведомств. Тем более в то время Текебаев имел большой политический вес и был одним из влиятельных членов временного правительства, поэтому он без труда достиг своей цели. В результате в руках лидера "Ата Мекена" оказались ключевые должности страны, с помощью которых он фактически единолично решал любые вопросы государственного масштаба.

О том, что он пользуется непререкаемым авторитетом и большинство населения, включая представителей бизнеса, относятся к нему как к "наместнику Бога на земле" и он может решать любые вопросы, Текебаев хвастался не только в узком кругу, но даже, оказывается, и Маевскому.

Как он теперь может говорить, что был лишен возможности влияния на ход государственных дел и занимался сугубо конституционной реформой. Ведь должны же быть границы лжи и обмана. Более того, ведь сам Текебаев признал, что в ходе следствия по фотографиям его опознала секретарь Маевского Н. Самсонкина. А вот другое ее показание о том, что второй транш денег в сумме, эквивалентной 700 тыс. долларов США, был выдан члену той же Текебаевской делегации, он конечно же "забыл" упомянуть.

Таким образом, показания Текебаева, скорее отрицания даже явных доказательств, направлены на то, чтобы лишь получить статус "невинной жертвы" в глазах общественности. Тем временем общественность жаждет законности и справедливости, во имя чего и идет нынешний судебный процесс, где вся совокупность доказательств явствует о наличии преступности в действиях Текебаева. А вот аргументы адвокатов обвиняемого о том, что отсутствуют отдельные детали в виде фото- и видеоматериалов, это не более чем проявление агонии от безысходности.