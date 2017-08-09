Погода
$ 69.31 - 69.56
€ 80.54 - 81.58

Миллионам людей предсказали смерть от жары

66  0
www

К концу XXI века число жертв экстремальных погодных условий может вырасти с трех тысяч до 150 тысяч человек ежегодно. К такому выводу пришла международная группа ученых, которые опубликовали результаты своего исследования в журнале The Lancet Planetary Health. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

По мнению исследователей, если не принять меры по сдерживанию роста глобальных температур, то к 2100 году около 350 миллионов европейцев будут страдать от опасных климатических условий. При этом 99 процентов случаев смерти от экстремальной погоды окажутся связанными с жарой.

Специалисты проанализировали климатические данные 30-летнего периода - с 1981 по 2010 год. Они сравнили их с прогнозами роста и миграции населения, а также с предсказаниями будущих погодных условий, в том числе частоты аномальной жары, засух, лесных пожаров, наводнений и бурь.

Согласно исследованиям, если в результате глобального потепления Земля нагреется на два градуса, то смертность от роста температуры воздуха вырастет на 5400 процентов, от затоплений прибрежных территорий - на 3780 процентов, от лесных пожаров - на 138 процентов, а от ураганов - на 20 процентов. Люди станут реже погибать от холодов, но это не предотвратит увеличение числа погибших из-за стихийных бедствий.

URL: http://www.vb.kg/364500
Теги:
наука
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  