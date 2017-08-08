O!TV – мобильное приложение № 1 для просмотра ТВ в Кыргызстане

Мобильное приложение O!TV продолжает возглавлять рейтинг самых популярных приложений, разработанных в Кыргызстане. Удобное приложение для просмотра телевидения является первым в своей категории.

В общем рейтинге приложение O!TV перегнало по популярности приложение Facebook.

O!TV превращает смартфон или планшет в настоящий мобильный телевизор. Сразу же после запуска пользователям становятся доступны популярные телеканалы в высоком качестве, множество программ, телешоу, сериалов. Матч любимой команды? Срочные новости? Сериал, который не хочется пропустить? Все это куда удобнее смотреть при помощи специального приложения. Таким приложением и является O!TV, которое предлагает к просмотру до 130 телеканалов. К тому же, для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ каналов бесплатный, а на выбор доступны различные пакеты каналов.

Не всегда есть возможность посмотреть канал в прямом эфире. На этот случай в приложении доступен архив программ за 3 дня. Поэтому не страшно пропустить новый выпуск любимого шоу или проспать спортивную трансляцию. А можно в любой момент поставить передачу на паузу и вернуться к ней позже. Да, вот так просто и очень удобно! Важно наличие уникальной социальной составляющей: приложение O!TV предоставляет доступ к телеканалам "Бобер" и "Мама", некоторые передачи которых адаптированы для слабослышащих телезрителей и сопровождаются жестовым переводом.

Еще один полезный лайфхак - можно смотреть передачи на большом экране Smart TV телевизоров Sony, Phillips, Samsung. Для дачи, где не проведено кабельное телевидение, это отличное решение для просмотра ТВ. Особенно, когда можно в любой момент поставить передачу на паузу и вернуться к ней позже.

Название: О!TV

Издатель/разработчик: мобильный оператор О!

Цена: Бесплатно

Совместимость: Универсальное приложение для iOS и Android

Ссылка: Скачать из PlayMarket или AppStore

Подробная информация также доступна на сайте o.kg или otv.kg

O!TV - приятного просмотра!