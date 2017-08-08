Подробности аварии маршрутного такси в Арча-Бешике. Диагнозы и видео ДТП

Сегодня, 8 августа, в районе жилого массива Арча-Бешик примерно 8.20 произошло ДТП. В аварию на пересечении улиц Шералиева и А. Масалиева (Южная магистраль) попали маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер".
По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал водитель "Фольксвагена", так как он выехал на перекресток уже на красный сигнал светофора.
В свою очередь в Министерстве здравоохранения рассказали, что всего в ДТП пострадали 12 человек, из них один пассажир был госпитализирован в БНИЦТиО. Кроме того, еще одна девушка погибла на месте.
Минздрав приводит диагнозы пострадавших в аварии.
Стоит отметить, в сети уже появилось видео, на котором зафиксирован момент ДТП в жилом массиве Арча-Бешик. На нем видно, как именно автомобиль марки "Фольксваген Транспортер" протаранил "Мерседес Спринтер".