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Подробности аварии маршрутного такси в Арча-Бешике. Диагнозы и видео ДТП

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Родион Решетов

Сегодня, 8 августа, в районе жилого массива Арча-Бешик примерно 8.20 произошло ДТП. В аварию на пересечении улиц Шералиева и А. Масалиева (Южная магистраль) попали маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер".

По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал водитель "Фольксвагена", так как он выехал на перекресток уже на красный сигнал светофора.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения рассказали, что всего в ДТП пострадали 12 человек, из них один пассажир был госпитализирован в БНИЦТиО. Кроме того, еще одна девушка погибла на месте.

Минздрав приводит диагнозы пострадавших в аварии.

  1. Э. к. Б., 1992 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки и левой кисти - амбулаторно;
  2. Н. З., 1980 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки - амбулаторно;
  3. Н. Д., 1997 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки и брюшной клетки - амбулаторно;
  4. А. к. Ж., 1996 г.р. Ушиб и ссадина с/3 левой голени - амбулаторно;
  5. К. Ж., 1984 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки - амбулаторно;
  6. Т. у А., 1998 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки и брюшной стенки - амбулаторно;
  7. А. М., 1991 г.р. Ушиб мягких тканей голени - амбулаторно;
  8. М. у Б., 1993 г.р. Ушиб мягких тканей головы - амбулаторно;
  9. Д. к А., 1995 г.р. Ушиб мягких тканей и волосистой части головы - амбулаторно;
  10. А. А., 1980 г.р. Ушиб мягких тканей головы - амбулаторно;
  11. Т. к А., 2001 г.р. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей позвоночника БНИЦТ и О.К. А., 1998 г.р. Скончалась на месте ДТП.

Стоит отметить, в сети уже появилось видео, на котором зафиксирован момент ДТП в жилом массиве Арча-Бешик. На нем видно, как именно автомобиль марки "Фольксваген Транспортер" протаранил "Мерседес Спринтер".

URL: http://www.vb.kg/364504
Теги:
ДТП, Патрульная милиция, Минздрав
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