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На Иссык-Куле 4 спецмашины скорой помощи обслуживают людей в радиусе 160 км

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ВБ

Во время туристического сезона отделение скорой экстренной медицинской помощи на Иссык-Куле работает в усиленном режиме, сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации директора ЦСМ Иссык-Кульского района Бубуайым Жээнбаевой, общая численность населения Иссык-Кульского района составляет 79 тыс. 762 человека. На данной территории расположены 160 пансионатов, домов отдыха, это не считая те объекты, которые находятся в частных домах местных жителей.

За скорой неотложной помощью за первые два месяца лета было всего 435 обращений. Из них от местного населения – 318 вызовов, приезжих – 117. Радиус обслуживания населения по району составляет примерно 160 км.

В Иссык-Кульском районе неотложную помощь оказывают два поста, один в селе Ананьево с одной машиной и в городе Чолпон-Ате с тремя машинами. Кроме того, до окончания туристического сезона создан и работает еще один пост в селе Тамчы, который усилен специалистами и автомашиной из других районов области.

"Летом Станция скорой медицинской помощи Иссык-Кульского района работает в усиленном режиме, бригады дежурят посменно круглосуточно. Очень много необоснованных вызовов, которые отнимают много времени. Есть нарекания к работе скорой, что она очень поздно приезжает и т.д. Но надо понять, что зона обслуживания очень большая, растягивается на 160 км, и кроме этого, хотелось бы отметить, что в летнее время наплыв людей большой, бригады не успевают приезжать вовремя на вызовы. Кроме того, в летний период в Чолпон-Ате организуется очень много культурно-массовых мероприятий, в которых обязательно ведет дежурство бригада скорой медицинской помощи, одна машина постоянно задействована на этих мероприятиях. Мы писали письма директорам пансионатов и домов отдыха о выделении нам определенной суммы для поддержки скорой помощи. Никто из директоров не согласился. На эти деньги можно было бы открыть дополнительные посты в летний период", - отметила Бубуайым Джээнбаева.

URL: http://www.vb.kg/364506
Теги:
Иссык-Кульская область, скорая помощь
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