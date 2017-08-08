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У главы МЧС Кубатбека Боронова нет своего дома и жилья

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Айдана Абдуваитова

Министерская зарплата главы МЧС Кубатбека Боронова в прошлом году составила 726 тыс. сомов. Такие данные он указал в отчете о доходах и расходах чиновников за 2016 год.

Он указал, что его годовая зарплата на посту министра составила 729 тыс. сомов. Других источников дохода Боронов не указал и, судя по декларации, у министра нет собственного жилья, машины и другого имущества.

Зато его близкий родственник в прошлом году по договору купли-продажи получил 483 тыс. сомов и потратил уже в два раза больше - 828 тыс. сомов на другую сделку. Также он владеет автомобилем марки "Лексус-RX400H" 2007 года выпуска. При этом доходы родственника по месту работы и другие источники не указаны.

URL: http://www.vb.kg/364507
Теги:
декларация, Кубатбек Боронов
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Сюжет: Декларация 2017 (7 материалов)
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