Погода
$ 69.29 - 69.56
€ 80.76 - 81.96

Футбол: девушки из Бишкека выиграли чемпионат Кыргызстана

93  0
Гулиза Авазова

Команда СДЮШОРЧО-ФЦ выиграла чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.

Как уточняется, в финале подопечные Гульбары Уматалиевой встретились с командой "Абдыш-Ата" из Канта и одержали победу с разгромным счетом 4:1.

В борьбе за бронзовую медаль чемпионата встретились команды Каракола и Оша, однако победителя определили в серии пенальти, так как основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии ударов с 11-метровой точки удачливее оказались девушки из Каракола - 4:2.

В церемонии награждения приняли участие генеральный секретарь федерации Сыдыков Медербек и президент Женской футбольной ассоциации Бермет Тологонова.

Напомним, в этом году в чемпионате приняли участие 12 команд, которые поделены на две группы. Команды представляли все семь областей Кыргызстана, а также города Ош и Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/364508
Теги:
футбол, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  