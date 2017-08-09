Футбол: сборная Кыргызстана сыграет с Узбекистаном

Национальная сборная Кыргызской Республики под руководством Александра Крестинина проведет товарищеский матч против Узбекистана.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, матч пройдет 25 августа в городе Ташкент. Результат данного матча не будет зафиксирован в рейтинге ФИФА, так как проводится вне дат по обоюдному согласию участвующих сторон. Матч классифицируется как контрольный, для проверки кондиций вызванных игроков.

Однако, на этот матч будут вызваны футболисты, играющие только в тех клубах, которые играют в чемпионате Кыргызстана в топ-лиге.

По итогам данной встречи будет сформирован окончательный список игроков, которые будут готовиться на матч отборочного раунда Кубка Азии-2019 против Мьянмы.

Напомним, в рамках отбора Куба Азии сборная Кыргызстана попала в группу А наряду с Индией, Мьянмой и Макао. Свой стартовый матч кыргызстанцы провели с Макао в Бишкеке и одержали победу со счетом 1:0. Однако, затем в гостях уступили Индии свой второй матч с аналогичным счетом.