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ММА: в Чолпон-Ате прошел турнир по кулатуу эртаймаш WEF 34

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Гулиза Авазова

В спорткомплексе "Газпром" в Чолпон-Ате прошли поединки по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA). Это уже 36-й турнир WEF, однако в серии Proffight проводится в 14-й раз.

Как сообщает Всемирная федерация эртаймаш (WEF), в этом турнире выступили бойцы из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Главным боем стала встреча между действующим чемпионом Нурланом Токтобакиевым и Абылкасымом Якубовым.

На четвертой минуте пятого раунда Токтобакиев техническим нокаутом одолел претендента и оставил у себя титул чемпиона Proffight.

Одним из интересных поединков вечера стала встреча между кыргызстанцем Илимбеком Токтогуловым и казахстанцем Эркином Дарменовым. На последних секундах заключительного раунда болевым приемом победу одержал кыргызстанец.

Всего в рамках турнира прошел 21 бой.

URL: http://www.vb.kg/364512
Теги:
бои без правил, смешанные бои, турнир
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