Узбекистан готов отказаться от выездной визы для граждан

В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты по отмене стикера разрешительной записи для выезда граждан за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов, упрощение процедуры оформления выхода из гражданства, получение гражданами, пребывающими за границей, лицензий на осуществление трудовой деятельности.

Об этом стало известно на межведомственном совещании МИДа. В мероприятии приняли участие представители аппарата президента, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений, Государственного центра персонализации, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции и других структур.

На совещании была поддержана деятельность Агентства по вопросам внешней трудовой миграции по заключению двусторонних соглашений с крупными зарубежными партнерами об организованном наборе на работу граждан Узбекистана, сообщают местные СМИ. Эти соглашения должны предусматривать обеспечение трудовых мигрантов соответствующим социальным пакетом, включая необходимые жилищно-бытовые условия, достойный уровень оплаты труда.