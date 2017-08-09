Погода
$ 69.29 - 69.56
€ 80.76 - 81.96

Узбекистан готов отказаться от выездной визы для граждан

225  0
www

В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты по отмене стикера разрешительной записи для выезда граждан за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов, упрощение процедуры оформления выхода из гражданства, получение гражданами, пребывающими за границей, лицензий на осуществление трудовой деятельности.

Об этом стало известно на межведомственном совещании МИДа. В мероприятии приняли участие представители аппарата президента, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений, Государственного центра персонализации, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции и других структур.

На совещании была поддержана деятельность Агентства по вопросам внешней трудовой миграции по заключению двусторонних соглашений с крупными зарубежными партнерами об организованном наборе на работу граждан Узбекистана, сообщают местные СМИ. Эти соглашения должны предусматривать обеспечение трудовых мигрантов соответствующим социальным пакетом, включая необходимые жилищно-бытовые условия, достойный уровень оплаты труда.

URL: http://www.vb.kg/364513
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  