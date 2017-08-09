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ГРС передала ЦИК списки избирателей. Право голоса имеют 2,9 млн граждан

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ВБ

Государственная регистрационная служба согласно конституционному Закону КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" передала в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов предварительный список избирателей на предстоящие выборы президента КР.

Количество граждан, прошедших биометрическую регистрацию, составило 2 914 588 человек.

С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления.

В этой связи ГРС просит граждан уточнить себя в списках избирателей: в своих избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре службы по номеру 119 и путем отправки SMS-сообщения на номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера по всем операторам связи республики "Мегаком", "Билайн" и "О!" (звонок и отправка SMS-сообщения на номер 119 бесплатно).

URL: http://www.vb.kg/364514
Теги:
выборы, ГРС, ЦИК
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Комментарии
Банин Александр
09.08.2017, 11:39
Карма: -56
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Плюсов: 72
Минусов: 128
Комментариев: 96

Одного не понимаю, почему люди не хотят сдавать свои отпечатки? Что в этом такого? Если ты законопослушный гражданин, то иди и сдай, а если есть что скрывать у тебя от власти или же ты поддался провокациям паразитов и получаешь за это деньги, то это другое...

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