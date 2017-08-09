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Турция начала строительство стены на границе с Ираном

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Турция приступила к возведению "стены безопасности" вдоль границы с Ираном. Строительные работы начались во вторник, 8 августа, сообщает DW со ссылкой на администрацию провинции Агры. На распространенных властями фотографиях видны строительные краны, устанавливающие на границе бетонные элементы шириной около двух метров.

Такие меры направлены прежде всего против запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), а также близкой к ней иранской группировки "Партия свободной жизни в Курдистане", известной своими терактами на северо-западе Ирана.

Трехметровые заграждения призваны предотвращать проникновение в страну курдских боевиков и контрабандистов с территории Ирана. О планах строительства стены протяженностью 144 километра сообщил в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В середине июня 2017 года турецкие власти заявили об окончании строительства большей части стены на границе с Сирией. По словам министра обороны Турции Фикри Ышика, завершены работы на участке в 680 из 828 километров. Возведение этого заграждения поможет предотвратить проникновение террористов в Турцию, указал он. Внешние границы Турции в рамках обеспечения "интегрированной безопасности" будут оборудованы системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения, добавил Ышик.

URL: http://www.vb.kg/364519
Теги:
граница, Иран, Турция
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