В Швеции экстремисты атаковали вышедших на митинг подростков-беженцев

Три человека пострадали в Стокгольме на митинге против миграционной политики Швеции, передает Росбалт.

На площади Мюнтторгет, недалеко от здания шведского парламента, проходит сидячая манифестация. Организовали ее несовершеннолетние беженцы, приехавшие в Швецию без сопровождения взрослых. Они требуют остановить высылку детей обратно в Афганистан из-за опасной ситуации в стране. В акции принимают участие несколько десятков человек.

Во вторник вечером демонстрантов атаковала группа неизвестных. Один из очевидцев нападения рассказал, что "они сидели, и все было спокойно, когда неожиданно подбежали 20-30 человек и начали бросать дымовые бомбы".

Ситуацию быстро взяла под контроль полиция. По данным газеты Expressen, манифестантов могла атаковать группа правых экстремистов "Североевропейская молодежь".