Погода
$ 69.29 - 69.56
€ 80.76 - 81.96

В Швеции экстремисты атаковали вышедших на митинг подростков-беженцев

160  0
www

Три человека пострадали в Стокгольме на митинге против миграционной политики Швеции, передает Росбалт.

На площади Мюнтторгет, недалеко от здания шведского парламента, проходит сидячая манифестация. Организовали ее несовершеннолетние беженцы, приехавшие в Швецию без сопровождения взрослых. Они требуют остановить высылку детей обратно в Афганистан из-за опасной ситуации в стране. В акции принимают участие несколько десятков человек.

Во вторник вечером демонстрантов атаковала группа неизвестных. Один из очевидцев нападения рассказал, что "они сидели, и все было спокойно, когда неожиданно подбежали 20-30 человек и начали бросать дымовые бомбы".

Ситуацию быстро взяла под контроль полиция. По данным газеты Expressen, манифестантов могла атаковать группа правых экстремистов "Североевропейская молодежь".

URL: http://www.vb.kg/364520
Теги:
Швеция, экстремизм, беженцы
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  