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В Латвии запретили сдавать школьные экзамены на русском языке

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Правительство Латвии запретило сдавать экзамены в 9-м и 12-м классе школ на любом языке, кроме государственного. Таким образом одобрена инициатива министерства образования о запрете сдачи экзаменов на русском языке. Изменения вступят в силу в наступающем учебном году, но для 9-х классов организуют двухлетний переходный период, пишет Медуза со ссылкой на Министерство образования и науки Латвии.

Новые правила отменяют существующую практику, по которой в русских школах ученики могли в 9-м классе выбрать экзаменационные материалы на русском. В 12-м классе экзаменационные материалы доступны только на латышском, но отвечать предмет на русском также будет нельзя.

По данным Минобрнауки, с 2009 по 2016 годы доля учеников, которые сдавали экзамены на латышском языке, выросла с 60 до 85 процентов.

Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение происходит на русском языке.

"Новые меры предоставят равные возможности по трудоустройству выпускникам обычных школ и заведений для нацменьшинств, а также позволят им успешно интегрироваться в образование в высших учебных заведениях, где обучение идет на государственном языке", - говорится в сообщении министерства образования и науки Латвии.

URL: http://www.vb.kg/364521
Теги:
Латвия, школа
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Комментарии
Наблюдатель
09.08.2017, 13:48

Дурдом полнейший! Как можно уроки изучая на одном языке,экзамен сдавать на другом языке?  Что бы латыши проснулись, предлагаю, всем латышским школам , которые изучают латышский язык , экзамен сдавать на английском языке. Тогда будет паритет. 

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