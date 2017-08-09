4 эпизод 7 сезона "Игры престолов" стал самым популярным в истории сериала

Премьеру 4-й серии 7 сезона "Игры престолов" под названием "Трофеи Войны" одновременно посмотрели 10,2 миллиона человек. По данным HBO, это новый рекорд в истории сериала: до этого популярнее всех была первая серия нового сезона, которую увидели 10,1 миллиона человек.

Как пишет TJournal, подсчёты не учитывают цифровые и кабельные платформы канала - HBO Go и HBO Now, а также нелегальные онлайн-кинотеатры и раздачи на торрент-трекерах. При этом 6-й сезон "Игры престолов" занял первую строчку в рейтинге самых нелегально скачиваемых сериалов в мире в 2016 году. Число пиратских скачиваний новых серий пока неизвестно.

Как отметил Vulture, число в 10,2 миллиона зрителей может вырасти вдвое, если учесть зрителей, которые смотрят сериалы не в прямом эфире или предпочитают смотреть сезон целиком, когда выйдут все серии. У 2-го и 3-го эпизода "Игры престолов" показатели ниже: около 9,2 миллиона зрителей в день премьеры.

Четвертая серия "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам, несмотря на то, что эпизод оказался в сети за два дня до премьеры. Хакерам удалось украсть несколько фрагментов из других серий, а также личные данные сотрудников, переписку и номера телефонов актёров. Злоумышленники потребовали от HBO выплатить выкуп в размере 6 миллионов долларов, в противном случае они продолжат публиковать данные.