Погода
$ 69.29 - 69.56
€ 80.76 - 81.96

4 эпизод 7 сезона "Игры престолов" стал самым популярным в истории сериала

98  0
www

Премьеру 4-й серии 7 сезона "Игры престолов" под названием "Трофеи Войны" одновременно посмотрели 10,2 миллиона человек. По данным HBO, это новый рекорд в истории сериала: до этого популярнее всех была первая серия нового сезона, которую увидели 10,1 миллиона человек.

Как пишет TJournal, подсчёты не учитывают цифровые и кабельные платформы канала - HBO Go и HBO Now, а также нелегальные онлайн-кинотеатры и раздачи на торрент-трекерах. При этом 6-й сезон "Игры престолов" занял первую строчку в рейтинге самых нелегально скачиваемых сериалов в мире в 2016 году. Число пиратских скачиваний новых серий пока неизвестно.

Как отметил Vulture, число в 10,2 миллиона зрителей может вырасти вдвое, если учесть зрителей, которые смотрят сериалы не в прямом эфире или предпочитают смотреть сезон целиком, когда выйдут все серии. У 2-го и 3-го эпизода "Игры престолов" показатели ниже: около 9,2 миллиона зрителей в день премьеры.

Четвертая серия "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам, несмотря на то, что эпизод оказался в сети за два дня до премьеры. Хакерам удалось украсть несколько фрагментов из других серий, а также личные данные сотрудников, переписку и номера телефонов актёров. Злоумышленники потребовали от HBO выплатить выкуп в размере 6 миллионов долларов, в противном случае они продолжат публиковать данные.

URL: http://www.vb.kg/364522
Теги:
кино, телевидение
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  