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Дело Тологонова. Бывшая сожительница Юсупова: Абдулла очень много врет

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Гулиза Авазова

"Абдулла очень много врет, я бы на вашем месте Юсупову вообще не верила, но это моё личное мнение", - сказала бывшая сожительница Абдуллы Юсупова Танагул Джоробаева, которая проходит в качестве свидетеля по делу Райкана Тологонова, который обвиняется в мородерстве.

Отметим, сегодня, 9 августа продолжается судебный процесс. Джоробаева отметила, что с Юсуповым они начали жить только после апрельских событий, и его шефом был Абдували Акжолов, а не Тологонов. "Абдулла общался не с отцом, а с сыном - Мусой Тологоновым. Он к нам в гости приходил, и мы к нему", - добавила она.

Свидетель отметила, что после задержания Юсупова она дала показания следствию под давлением. Угрожали, что его посадят в другую камеру с худшими условиями.

Джоробаева подтвердила факт, что встречалась с Туратбеком Мадылбековым в Белом доме. "Он только и сказал, чтобы я поговорила с мужем о том, почему он говорит неправду. После Абдулла побежал к СМИ, а меня посадили на 4 месяца в тюрьму", - сказала она.

Напомним, Аламудунский районный суд признал виновным Абдуллу Юсупова за мародерство вместе с подельниками.

URL: http://www.vb.kg/364525
Теги:
Райкан Тологонов, суд
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Комментарии
Чолпон Шакирова
09.08.2017, 11:37
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Как бы мародеры не подкупали не угрожали свидетелям по этому делу, всем уже понятно, что Юсупову просто незачем врать, Мадылбеков, Тологонов, Текебаев, Болот Шер виновны в этих преступлениях. Пока люди гибли за свободу партия Ата-Мекен воровала и отбирала!!!

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Касым Молдобаев
09.08.2017, 12:02
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С мужем поссорилась? Сама-то, кстати, за что сидела?

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Банин Александр
09.08.2017, 12:39
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Ишь как заговорила. Женская месть коварна. И без нее понятно, что мародеры использовав Юсупова просто решили от него избавиться, хорошо хоть не убили или просто не успели...

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Медер Айбекович
09.08.2017, 16:10
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Эту информацию сообщил нам Нурдин уулу Байзак, в настоящее время содержащийся в СИЗО вместе с Абдуллой Юсуповым.«Текебаевские люди купили мне героин, скрытую видеокамеру и бронежилет. Мне поручили отдать героин Абдулле Юсупову, снять его на видеокамеру во время применения им наркотиков и затем шантажировать. Потом я должен был устроить конфликт с А. Юсуповым и снять это на видео. Вы знаете, что недавно Текебаев виделся с А. Юсуповым. По тогдашнему плану я должен был показать снятое мной видео и кричать, что меня избил Юсупов. Тогда Текебаев должен был представить меня героем, а А. Юсупова выставить виноватым и помочь мне выбраться из тюрьмы», - говорит заключённый Нурдин уулу Байзак.- В каких отношениях вы были с Текебаевым ранее?- Познакомился с ним в 2009 году, когда занимался проектом по бесплатному обучению молодёжи иностранным языкам. Один из моих друзей состоял в партии «Ата Мекен». Он сказал мне: «Скоро «Ата Мекен» придёт к власти, так что держись вместе с нами». Потом он познакомил с Текебаевым. Текебаев помог мне с мебелью и аппаратурой. Вскоре после этого произошёл переворот.- Давайте уточним, лично Текебаев вручил вам скрытую видеокамеру?- Видеокамеру Текебаев мне передал через тогдашнего замначальника СИЗО Марса Жусупбекова. М. Жусупбеков и Текебаев были в одной команде. Он пришёл ко мне и сделал заказ: «Я скоро стану начальником. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Подтянешь всех, кто давит в СИЗО. Убьёшь Абдуллу Юсупова». Если бы я убил Юсупова, то меня бы освободили, а Марс Жусупбеков незамедлительно стал бы начальником.- Как тебя посадили рядом с А. Юсуповым?- Меня посадили из-за «подставы» моих друзей. Когда я сидел в заключении, пришёл Текебаев с обещаниями и заказом. Посадили меня рядом с А. Юсуповым. Я по данному поводу неоднократно обращался в парламент. К сожалению, начальник СИЗО Калмаматов – старший брат депутата фракции «Ата Мекен» Б. Калмаматова – никуда не отправлял мои письма и уничтожал их.

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