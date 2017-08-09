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Дело Тологонова. Гражданская жена Юсупова: Абдулла очень много врет

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Гулиза Авазова

"Абдулла очень много врет, я бы на вашем месте Юсупову вообще не верила, но это моё личное мнение", - сказала бывшая сожительница Абдуллы Юсупова Танагул Джоробаева, которая проходит в качестве свидетеля по делу Райкана Тологонова, который обвиняется в мородерстве.

Отметим, сегодня, 9 августа продолжается судебный процесс. Джоробаева отметила, что с Юсуповым они начали жить только после апрельских событий, и его шефом был Абдували Акжолов, а не Тологонов. "Абдулла общался не с отцом, а с сыном - Мусой Тологоновым. Он к нам в гости приходил, и мы к нему", - добавила она.

Свидетель отметила, что после задержания Юсупова она дала показания следствию под давлением. Угрожали, что его посадят в другую камеру с худшими условиями.

Джоробаева подтвердила факт, что встречалась с Туратбеком Мадылбековым в Белом доме. "Он только и сказал, чтобы я поговорила с мужем о том, почему он говорит неправду. После Абдулла побежал к СМИ, а меня посадили на 4 месяца в тюрьму", - сказала она.

Напомним, Аламудунский районный суд признал виновным Абдуллу Юсупова за мародерство вместе с подельниками.

URL: http://www.vb.kg/364525
Теги:
Райкан Тологонов, суд
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    Чолпон Шакирова
    09.08.2017, 11:37
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    Как бы мародеры не подкупали не угрожали свидетелям по этому делу, всем уже понятно, что Юсупову просто незачем врать, Мадылбеков, Тологонов, Текебаев, Болот Шер виновны в этих преступлениях. Пока люди гибли за свободу партия Ата-Мекен воровала и отбирала!!!

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    Касым Молдобаев
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    С мужем поссорилась? Сама-то, кстати, за что сидела?

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    Банин Александр
    09.08.2017, 12:39
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    Ишь как заговорила. Женская месть коварна. И без нее понятно, что мародеры использовав Юсупова просто решили от него избавиться, хорошо хоть не убили или просто не успели...

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