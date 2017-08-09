Дело Тологонова. Гражданская жена Юсупова: Абдулла очень много врет

"Абдулла очень много врет, я бы на вашем месте Юсупову вообще не верила, но это моё личное мнение", - сказала бывшая сожительница Абдуллы Юсупова Танагул Джоробаева, которая проходит в качестве свидетеля по делу Райкана Тологонова, который обвиняется в мородерстве.

Отметим, сегодня, 9 августа продолжается судебный процесс. Джоробаева отметила, что с Юсуповым они начали жить только после апрельских событий, и его шефом был Абдували Акжолов, а не Тологонов. "Абдулла общался не с отцом, а с сыном - Мусой Тологоновым. Он к нам в гости приходил, и мы к нему", - добавила она.

Свидетель отметила, что после задержания Юсупова она дала показания следствию под давлением. Угрожали, что его посадят в другую камеру с худшими условиями.

Джоробаева подтвердила факт, что встречалась с Туратбеком Мадылбековым в Белом доме. "Он только и сказал, чтобы я поговорила с мужем о том, почему он говорит неправду. После Абдулла побежал к СМИ, а меня посадили на 4 месяца в тюрьму", - сказала она.

Напомним, Аламудунский районный суд признал виновным Абдуллу Юсупова за мародерство вместе с подельниками.